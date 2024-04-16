В Киеве и ряде областей объявлена тревога: что известно

Во вторник, 16 апреля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о выпущенной россиянами цели.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Сирены раздались в некоторых областях на севере, востоке и в центре. "Покраснела" и столица. Несколько часов назад ВС сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Впоследствии военные предупредили о воздушной цели в пространстве Украины. В частности, сообщалось, что ракета сменяет курс.

Актуальная карта тревог на 16:35 вторника, 16 апреля.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, ночью украинские защитники уничтожили все БПЛА, выпущенные россиянами по Украине ночью. В общей сложности оккупанты ударили 9 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

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