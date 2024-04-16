В Киеве и ряде областей объявлена тревога: что известно

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Во вторник, 16 апреля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о выпущенной россиянами цели.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Сирены раздались в некоторых областях на севере, востоке и в центре. "Покраснела" и столица. Несколько часов назад ВС сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
Впоследствии военные предупредили о воздушной цели в пространстве Украины. В частности, сообщалось, что ракета сменяет курс.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, ночью украинские защитники уничтожили все БПЛА, выпущенные россиянами по Украине ночью. В общей сложности оккупанты ударили 9 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
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