- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена тревога— что летит
Пройдите в ближайшее укрытие.
Сегодня, 18 октября, в Киеве и в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы сообщают о выходе баллистики.
Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что до окончательного решения относительно ракет «Томагавк» Россия вряд ли будет наносить массированные удары вглубь Украины. Впрочем, это не означает, что это исключено, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.
Новость дополняется