Украина
489
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена тревога— что летит

Пройдите в ближайшее укрытие.

Анастасия Павленко
РФ круглосуточно терроризируют украинцев

РФ круглосуточно терроризируют украинцев / © Getty Images

Сегодня, 18 октября, в Киеве и в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщают о выходе баллистики.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что до окончательного решения относительно ракет «Томагавк» Россия вряд ли будет наносить массированные удары вглубь Украины. Впрочем, это не означает, что это исключено, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

