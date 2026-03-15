В Киеве и ряде областей объявлена тревога — какая угроза
Пройдите до ближайшего укрытия.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 15 марта, в Киеве и ряде регионов Украины и объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.
Об этом сообщили в КМВА.
«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. просим пройти в укрытие», — говорится в сообщении.
Напомним, 14 марта РФ устроила массированный обстрел по Украине. Основной удар приняла Киевщина.
По данным Воздушных сил Украины, российские войска выпустили для атаки на Украину 68 ракет разных типов и 430 ударных дронов.