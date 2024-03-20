В Киеве и ряде областей объявлена тревога: ракетная опасность

Кроме того, существует опасность из-за активности авиации РФ.

В среду, 20 марта, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетной опасности.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Киевская, Черкасская области – ракетная опасность", – говорится в сообщении.

Кроме того, воздушная тревога в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях связана с активностью тактической вражеской авиации.

Карта тревог по состоянию на 12:22, 20 марта.

Впоследствии сирены раздались еще в трех регионах. Отмечается, что тревога в Сумской, Черниговской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.

Карта тревог по состоянию на 12:38, 20 марта.

Как сообщалось, накануне, 19 марта , в Украине была объявлена полномасштабная воздушная тревога из-за угрозы "Кинжалов". Был зафиксирован взлет "МиГ-31К" с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Сирены звучали менее часа.

Читайте также: