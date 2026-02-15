- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 511
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Пройдите в ближайшее укрытие.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 15 февраля, около девяти утра в Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с Севера.
По данным ВС, в ночь на 15 февраля противник атаковал Украину 83 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов по направлениям.
Под атакой находились Одесса, Запорожье.