Украина
511
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Пройдите в ближайшее укрытие.

Анастасия Павленко
В ряде областей тревога из-за угрозы баллистики из Брянска

В ряде областей тревога из-за угрозы баллистики из Брянска / © ТСН

Сегодня, 15 февраля, около девяти утра в Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с Севера.

По данным ВС, в ночь на 15 февраля противник атаковал Украину 83 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов по направлениям.

Под атакой находились Одесса, Запорожье.

511
