-
- Украина
- 433
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что грозит
Угроза применения баллистического вооружения.
В субботу, 21 февраля, по состоянию на 15:05, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Следует отметить, что это уже вторая воздушная тревога за последние три часа.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения… Скоростная цель на Днепропетровщину», — говорится в сообщении Воздушных сил Telegram.
Напомним, в ночь на 21 февраля РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, были атакованы:
Санжийка/р-н (Одесщина)
Запорожье
Сумы
Одесщина
Одесса.