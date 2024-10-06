В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

В воскресенье, 6 октября, в Киеве и ряде областей на севере страны была объявлена воздушная тревога. Россияне запустили ракету.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Первоначально военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. А впоследствии — о крылатой ракете через в направлении Киевщины.

Заметим, что в столице сирены раздались в 22:03, а в Киевской области – в 22:04.

Как сообщалось, ВС предупредили, что в Украине фиксируют движение беспилотников. Враждебные БПЛА наблюдают на севере страны.

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