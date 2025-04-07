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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1010
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе баллистики.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Киеве и ряде областей воют сирены

В Киеве и ряде областей воют сирены / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей в понедельник, 7 апреля, в 8:04 объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе баллистики.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!» — говорится в сообщении ПС.

Напомним, ночью и утром 6 апреля Киев и остальная Украина находились под обстрелом баллистикой и крылатыми ракетами со стороны России.

Военный эксперт Алексей Гетьман предположил, что россияне могут повторить массированную ракетную атаку в ближайшие дни.

Дата публикации
Количество просмотров
1010
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