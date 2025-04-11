В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Киев и ряд областей охватила воздушная тревога / © Getty Images

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В Киеве и ряде областей в пятницу, 11 апреля, по состоянию на 18:43 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram и предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога!» — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Юрий Игнат сообщил, что Россия изменила тактику ракетных ударов.

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