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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно
Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога!
В Киеве и ряде областей в пятницу, 11 апреля, по состоянию на 18:43 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram и предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога!» — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Юрий Игнат сообщил, что Россия изменила тактику ракетных ударов.