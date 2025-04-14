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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Вечером 14 апреля в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В частности, сирены раздаются в Киеве.
Об этом стало известно с карты тревог и проинформировали ПС ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога", - отмечают военные.
Отметим, что по состоянию на 21:00 тревога не объявлена на мероприятии, а также в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.