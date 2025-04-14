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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Вечером 14 апреля в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В частности, сирены раздаются в Киеве.

Об этом стало известно с карты тревог и проинформировали ПС ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога", - отмечают военные.

Отметим, что по состоянию на 21:00 тревога не объявлена на мероприятии, а также в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Карта тревог на 21:00 понедельника, 14 апреля.

Карта тревог на 21:00 понедельника, 14 апреля.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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