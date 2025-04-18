- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
В Киеве и ряде областей 18 апреля по состоянию на 12:04 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! Вражеский разведывательный БпЛА на Днепропетровщине курсом на Днепр! Привлечены средства для его сбивания», — говорится в сообщении ВС.
Отметим, что в Киеве это уже третья воздушная тревога за сутки.
Напомним, российская террористическая армия начала использовать для атак по Украине большее количество дронов, среди которых «Шахеды», «Герберы» и «Молнии», чтобы удешевить ведение войны и оказывать психологическое давление на население.
Читайте также
Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах, есть погибший: появились фото последствий
Утренний обстрел Харькова: что известно о погибших и раненых
Оккупанты жестоко атаковали Днепропетровщину: что известно о последствиях