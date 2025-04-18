В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

В Киеве воют сирены / © Pexels

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В Киеве и ряде областей 18 апреля по состоянию на 12:04 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! Вражеский разведывательный БпЛА на Днепропетровщине курсом на Днепр! Привлечены средства для его сбивания», — говорится в сообщении ВС.

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Отметим, что в Киеве это уже третья воздушная тревога за сутки.

Напомним, российская террористическая армия начала использовать для атак по Украине большее количество дронов, среди которых «Шахеды», «Герберы» и «Молнии», чтобы удешевить ведение войны и оказывать психологическое давление на население.

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