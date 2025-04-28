В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

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В Киеве и ряде областей в понедельник, 28 апреля, в 11:12 объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе баллистики.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная цель в Сумской области в западном направлении. Цель на севере Полтавщины в западном направлении», — говорится в сообщении ПС.

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Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что над Черкассами фиксируют вражеские БпЛА.

Напомним, в Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты по многоэтажке. Известно о 12 жертвах российской атаки и 87 — пострадавших.