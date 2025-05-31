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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В субботу, 31 мая, по состоянию на 19.02 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная цель в Сумской области в юго-западном направлении!» — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Россия готовит масштабный ракетный удар по Украине: Жданов предупредил об опасности.

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