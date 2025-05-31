В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога / © ТСН

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В субботу, 31 мая, по состоянию на 19.02 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная цель в Сумской области в юго-западном направлении!» — говорится в сообщении.

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