В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Киеве и ряде областей во вторник, 1 июля, по состоянию на 13:53 объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении ПС в Telegram.

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Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, с начала этого года было всего два дня, когда Россия не совершала ракетные или дроновые удары против Украины. Наше государство нуждается в усилении системы противовоздушной обороны, чтобы противодействовать вражескому террору.