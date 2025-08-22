В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей в пятницу, 22 августа, по состоянию на 15:27 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения с востока. Группа ударных БПЛА на севере Донецкой облсти курс юго-западный. Пуски КАБ на Донетчину», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными — РФ считает, что «нашла» завод по производству ракет «Фламинго». Жителей региона призывают не пренебрегать сигналами об опасности.