В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно
В Воздушных силах предупредили об угрозе беспилотников, в Киеве раздаются взрывы.
В Киеве и ряде областей в четверг, 28 августа, по состоянию на 7:22 объявлена воздушная тревога. В столице раздаются взрывы.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
В ВС предупредили об угрозе беспилотников.
«БпЛА в направлении Киева!» — говорится в сообщении.
Отметим, что в Киеве и области всю ночь была воздушная тревога, которая длилась 9 часов 9 минут.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия атаковала Киев баллистикой: какие последствия.