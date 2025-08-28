ТСН в социальных сетях

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

В Воздушных силах предупредили об угрозе беспилотников, в Киеве раздаются взрывы.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей в четверг, 28 августа, по состоянию на 7:22 объявлена воздушная тревога. В столице раздаются взрывы.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

В ВС предупредили об угрозе беспилотников.

«БпЛА в направлении Киева!» — говорится в сообщении.

Отметим, что в Киеве и области всю ночь была воздушная тревога, которая длилась 9 часов 9 минут.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия атаковала Киев баллистикой: какие последствия.

