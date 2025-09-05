В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Тревога / © tsn.ua

Реклама

В Киеве и нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщаютВоздушные Силы ВСУ.

По данным военных, российские дроны двигаются с северного направления в сторону столицы. Кроме Киева угроза ударных БПЛА сохраняется для Черниговской (Черниговский район), Киевской (Вышгородский район) и Сумской (Сумский, Конотопский районы) областей.

Реклама

Ранее Воздушные Силы также информировали о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией в Сумской области. Граждан призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

По состоянию на 23:05 карта воздушной тревоги выглядит следующим образом:

Воздушная тревога. / © Скриншот

Напомним, в результате атаки россиян на Днепр в пятницу, 5 сентября, в городе сложилась аварийная ситуация в энергосистеме. Из-за повреждений энергообъектов были введены графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей.