В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

В пятницу, 10 мая, в 13:05 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистики.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" — говорится в сообщении.

В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

Карта тревог по состоянию на 10 мая / Фото: alerts.in.ua

Напомним, российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США, отметил президент Владимир Зеленский.

Читайте также ведущие новости дня: