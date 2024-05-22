В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В среду, 22 мая, в 19:41 в Киеве и областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Карта тревог на вечер 22 мая / Фото: alerts.in.ua

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал предположение, что Россия готовится к массированному ракетному удару по Украине и произойдет это в течение полутора — двух недель. В настоящее время страна-агрессор перебрасывает свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья" для подготовки к удару.

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