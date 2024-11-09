В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Киев и ряд областей в субботу, 9 ноября, в 17:01 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" – говорится в сообщении Воздушных сил.

Кроме того, зафиксировано несколько групп беспилотников:

с Полтавщины на Черкасщину;

с Черниговщины курсом на Киевщину.

Карта тревог по состоянию на вечер 9 ноября / Фото: alerts.in.ua

Напомним, США посылают Украине более 500 ракет-перехватчиков для ПВО Patriot и NASAMS. Они обеспечат потребности Украины в противовоздушной обороне до конца текущего года.

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