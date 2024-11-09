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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Часть областей Украины охватила воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направлению.

Киев и ряд областей в субботу, 9 ноября, в 17:01 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" – говорится в сообщении Воздушных сил.

Кроме того, зафиксировано несколько групп беспилотников:

  • с Полтавщины на Черкасщину;
  • с Черниговщины курсом на Киевщину.
Карта тревог по состоянию на вечер 9 ноября / © alerts.in.ua
Карта тревог по состоянию на вечер 9 ноября / Фото: alerts.in.ua

Напомним, США посылают Украине более 500 ракет-перехватчиков для ПВО Patriot и NASAMS. Они обеспечат потребности Украины в противовоздушной обороне до конца текущего года.

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