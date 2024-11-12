В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Киев и ряд областей Украины во вторник, 12 ноября, по состоянию на 7:09 охватила воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников.

"Внимание! Несколько групп "шахедов" на севере и юге Полтавщины курсом на юго-запад. "Шахед" в центре Черкасской области курсом на Киевщину. БпЛА с Днепропетровщины в Полтавскую область", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Карта тревог к утру 12 ноября / Фото: alerts.in.ua

Напомним, армия РФ вывела ракетоноситель в Средиземное море общим залпом до восьми ракетам ракет.

Читайте также: