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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Часть Украины с самого утра охватила воздушная тревога / Фото: Pexels

Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников.

Киев и ряд областей Украины во вторник, 12 ноября, по состоянию на 7:09 охватила воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников.

"Внимание! Несколько групп "шахедов" на севере и юге Полтавщины курсом на юго-запад. "Шахед" в центре Черкасской области курсом на Киевщину. БпЛА с Днепропетровщины в Полтавскую область", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Карта тревог к утру 12 ноября / © alerts.in.ua
Карта тревог к утру 12 ноября / Фото: alerts.in.ua

Напомним, армия РФ вывела ракетоноситель в Средиземное море общим залпом до восьми ракетам ракет.

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