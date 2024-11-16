В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Ракетная угроза в областях, где объявлена тревога!

Киев и ряд областей в субботу, 16 ноября, в 16:44 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ракетная опасность в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Скоростная цель на Черниговщину!

Ракетная опасность в Киевской и Черкасской областях!

Ракета продолжает движение в направлении Чернигова!

Еще пуск крылатой ракеты на Черниговщину!

Воздушные силы просят людей находиться в укрытиях.

Карта тревог 16 ноября по состоянию на 16:55 / Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Киеве в ночь на 16 ноября вражеский дрон упал на многоэтажку.

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