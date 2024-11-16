В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Ракетная угроза в областях, где объявлена тревога!
Киев и ряд областей в субботу, 16 ноября, в 16:44 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
- Ракетная опасность в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.
- Скоростная цель на Черниговщину!
- Ракетная опасность в Киевской и Черкасской областях!
- Ракета продолжает движение в направлении Чернигова!
- Еще пуск крылатой ракеты на Черниговщину!
Воздушные силы просят людей находиться в укрытиях.
Напомним, в Киеве в ночь на 16 ноября вражеский дрон упал на многоэтажку.
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