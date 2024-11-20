В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Ракетная угроза в областях, где объявлена тревога!

Киев и ряд областей в четверг, 20 ноября, в 13:49 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская области – ракетная опасность! Черниговская, Сумская, Полтавская области – ракетная опасность!", – говорится в сообщении.

Воздушные силы просят людей находиться в укрытиях.

Карта тревог на 20 ноября 14:00 / Фото: alerts.in.ua

Отметим, что в Киеве это уже третья воздушная тревога, объявленная за сутки.

Напомним, посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве временно прекратят работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке по Украине в этот день. На эту информацию отреагировали в СНБО Украины и Кремле.

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