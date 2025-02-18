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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В Киеве воют сирены / Фото: Getty Images

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики.

В Киеве и ряде областей во вторник, 18 февраля, в 14:54 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили воздушные силы в соцсетях.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Скоростная цель на юге Сумщины в юго-западном направлении", – говорится в сообщении.

Карта тревог в 15:00 18 февраля / © alerts.in.ua
Карта тревог в 15:00 18 февраля / Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Киеве поздно вечером 17 февраля во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.

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