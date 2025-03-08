В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога.
В субботу, 8 марта, Киеве и ряде областей по состоянию на 14:53 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины и предупреждают о применении баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении ВС.
Кроме того, есть информация о пуске КАБ на Сумщину.
Напомним, ВСУ уничтожили вблизи Суджи большую группу российских диверсантов.