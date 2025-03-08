В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога.

В субботу, 8 марта, Киеве и ряде областей по состоянию на 14:53 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины и предупреждают о применении баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении ВС.

Кроме того, есть информация о пуске КАБ на Сумщину.

Карта тревог на 14:55 8 марта / Фото: alerts.in.ua

Напомним, ВСУ уничтожили вблизи Суджи большую группу российских диверсантов.

Читайте также: