В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Украине вечером 11 ноября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы вражеских беспилотников.

В Воздушных силах предупредили, что в Киевской области работает ПВО, а вражеский БПЛА летит курсом на столицу. Кроме того, угроза применения вражеских ударных БПЛА объявлена для Запорожья.

По состоянию на 21.35 Воздушные силы предупредили также об угрозе применения вражеских КАБов на Сумщине и Харьковщине.

Карта воздушной тревоги по состоянию на 21:28

По информации мониторинговых чатов, угроза БПЛA типа "Shahed", кроме Киева, зафиксирована по следующим направлениям:

Харьковщина→Харьков.

Запорожье→Днепропетровщина.

Ранее сообщалось, что в Украине снова начали отключать свет.

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