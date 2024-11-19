В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Украине поздно вечером 19 ноября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы вражеских беспилотников.

В мониторинговых чатах предупреждают, что над Киевом уже кружатся вражеские "Шахеды".

"Киев. Вражеский ударный БпЛА над городом. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", — подтвердили в Воздушных силах.

Кроме того, в мониторинговых чатах сообщили, что взрывы раздаются в Лубнах Полтавской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23.29

Напомним, армия РФ 19 ноября ударила по общежитию в Глухове Сумской области. В результате атаки известно об 11 погибших.

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