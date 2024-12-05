В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Поздно вечером 5 декабря была объявлена воздушная тревога в Киеве и ряде других областей из-за угрозы от вражеских беспилотников.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — сообщил в соцсетях Сергей Попко, начальник КМВА.
По информации Воздушных сил, движение "Шахедов" по состоянию на 21:56 выглядит так:
- Сумщина через Глухов, Ромны курсом на Черниговщину;
- Черниговщина – в направлении Киевщины. БПЛА в районе Нежина и Козельца;
- Полтавщина: БПЛА в пригороде Полтавы;
- Киевщина: БпЛА в районе Броваров, Борисполя и Дымера.
По информации мониторинговых каналов, в Киеве и Борисполе раздавались взрывы.
Ранее мы писали, как Силы обороны узнают, что готовится обстрел энергетической инфраструктуры.
Читайте также:
- Сейчас ситуация хуже, чем весной 2022 — волонтер Берлинская
- Сколько домов уничтожили российские захватчики: Лубинец назвал цифру
- В Черновицкой области обнаружили обломки вражеской ракеты: что известно о последствиях