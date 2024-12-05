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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

В некоторых регионах Украины раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Поздно вечером 5 декабря была объявлена воздушная тревога в Киеве и ряде других областей из-за угрозы от вражеских беспилотников.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — сообщил в соцсетях Сергей Попко, начальник КМВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:38 / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:38

По информации Воздушных сил, движение "Шахедов" по состоянию на 21:56 выглядит так:

  • Сумщина через Глухов, Ромны курсом на Черниговщину;
  • Черниговщина – в направлении Киевщины. БПЛА в районе Нежина и Козельца;
  • Полтавщина: БПЛА в пригороде Полтавы;
  • Киевщина: БпЛА в районе Броваров, Борисполя и Дымера.

По информации мониторинговых каналов, в Киеве и Борисполе раздавались взрывы.

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