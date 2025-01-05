В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

Есть угроза применения баллистического вооружения.
К вечеру в воскресенье 5 января, в Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
"Внимание. Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — предупредили Воздушные силы ВСУ.
Сирены раздаются в северных, центральных и восточных областях.
Ранее мы писали, в каких областях 2024 воздушные тревоги были самыми длинными и короткими.
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