В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

К вечеру в воскресенье 5 января, в Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

"Внимание. Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — предупредили Воздушные силы ВСУ.

Сирены раздаются в северных, центральных и восточных областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:20

Ранее мы писали, в каких областях 2024 воздушные тревоги были самыми длинными и короткими.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.