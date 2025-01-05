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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. / Фото: ТСН.ua

Есть угроза применения баллистического вооружения.

К вечеру в воскресенье 5 января, в Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

"Внимание. Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — предупредили Воздушные силы ВСУ.

Сирены раздаются в северных, центральных и восточных областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:20 / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 16:20

Ранее мы писали, в каких областях 2024 воздушные тревоги были самыми длинными и короткими.

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