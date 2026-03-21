В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины 21 марта раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.

Об этом сообщили в КГГА.

В ПС Украины сообщили, что БПЛА приближается к Броварам вектором движения на Киев.

Также наблюдается группа враждебных БПЛА с востока на запад Сумщины курсом на Черниговщину.

Карта воздушных тревог / © Фото из открытых источников

Напомним, 21 марта российские войска вторично за день атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы, в одном из районов было зафиксировано задымление.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки было обесточено более 47 тысяч абонентов. Часть потребителей уже удалось заживить, остальные остаются без электроснабжения до завершения восстановительных работ.

В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной», — сообщил Федоров.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также в результате утреннего удара российского дрона по частному дому в Запорожье погибли супруги.

Об этом сообщило «Суспільне», опубликовав видео с места трагедии. На кадрах видно, как собака погибших не отходит от пепелища, воет и пытается вырваться из поводка, чтобы вернуться к месту, где находились его хозяева. Четвероногого, пытающегося добраться до разрушенного дома, сдерживали люди.