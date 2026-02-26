ТСН в социальных сетях

Украина
325
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что угрожает

Угроза применения баллистического вооружения!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей в четверг, 26 февраля, в 15:18 объявлена воздушная тревога. В столице это уже третья воздушная тревога за сутки.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

«Угроза применения баллистического вооружения! Ракета через Черниговщину! Чернигов — в укрытие!» — говорится в сообщении ВС.

В Сети сообщают о взрыве в Чернигове

В столице это уже третья воздушная тревога за сутки.

