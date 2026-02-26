- Дата публикации
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что угрожает
Угроза применения баллистического вооружения!
В Киеве и ряде областей в четверг, 26 февраля, в 15:18 объявлена воздушная тревога. В столице это уже третья воздушная тревога за сутки.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
«Угроза применения баллистического вооружения! Ракета через Черниговщину! Чернигов — в укрытие!» — говорится в сообщении ВС.
В Сети сообщают о взрыве в Чернигове
