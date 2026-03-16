В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что угрожает

В Киеве и ряде областей в понедельник, 16 марта, уже во второй раз с утра объявлена воздушная тревога. Сирены начали выть в 11:10. Затем в 11:24 прозвучал сигнал отбоя, а в 11:25 снова зазвучал сигнал тревоги.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Мониторинговые каналы пишут о выходах баллистики из Брянска!

Затем Воздушные силы предупредили о высокоскоростной цели на Киев с севера.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, российские ударные дроны и ракеты с самого утра 16 марта атаковали Киев. Взрывы раздались в ряде районов города.