В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: донимают вражеские ударные дроны

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В значительном количестве украинских областей в ночь на 8 декабря 2024 года объявлена воздушная тревога.

Об этом предупреждают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Тревога объявлена из-за вражеских ударных беспилотников.

В частности, группа ударных БпЛА в Киевской области, направление — Белоцерковский район.

Также — ударный БпЛА движется с Кировоградщины в Винницкую область.

"Киев – ударный БпЛА с юга в направлении города!", — говорится в сообщении.

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