В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: донимают вражеские ударные дроны

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В значительном количестве украинских областей в ночь на 8 декабря 2024 года объявлена воздушная тревога.
Об этом предупреждают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Тревога объявлена из-за вражеских ударных беспилотников.
В частности, группа ударных БпЛА в Киевской области, направление — Белоцерковский район.
Также — ударный БпЛА движется с Кировоградщины в Винницкую область.
"Киев – ударный БпЛА с юга в направлении города!", — говорится в сообщении.
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