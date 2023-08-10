В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за вражеских ударных БПЛА

Тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

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Об этом сообщается в Telegram Воздушных Сил ВСУ.

"Киев — угроза применения врагом ударных БПЛА! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Также тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Также об угрозе БПЛА для Киева подтвердил начальник КМВА Сергей Попко.

"Киев является угрозой применения врагом ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела оккупантов в Херсоне погибла 16-летняя Влада Веремеенко. Ее сердце остановилось в больнице.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры трижды обстреляли Никопольщину в ночь на 9 августа, в результате чего погибли, ранены и разрушены.

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