В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за вражеских ударных БПЛА

Тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.
Об этом сообщается в Telegram Воздушных Сил ВСУ.
"Киев — угроза применения врагом ударных БПЛА! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Также тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Также об угрозе БПЛА для Киева подтвердил начальник КМВА Сергей Попко.
"Киев является угрозой применения врагом ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела оккупантов в Херсоне погибла 16-летняя Влада Веремеенко. Ее сердце остановилось в больнице.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры трижды обстреляли Никопольщину в ночь на 9 августа, в результате чего погибли, ранены и разрушены.
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