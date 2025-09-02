В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая есть угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

Вечером 2 сентября 2025 года ряд областей Украины подвергся атакам ударных беспилотников. Воздушные Силы ВСУ фиксировали движение дронов по нескольким направлениям.

Об этом сообщили ввоздушных силах ВСУ.

Сначала беспилотники были замечены на Днепропетровщине, откуда двигались в сторону Кировоградщины. Впоследствии БпЛА зафиксировали вблизи Кременчуга и Кропивницкого.

Реклама

Основная группа дронов из Черниговщины и Сумщины взяла курс на Киевщину, а один из беспилотников был зафиксирован над самим городом Сумы.

Воздушные Силы также предупредили жителей Запорожья, Черкасс, Миргорода, Чернигова и Нежина о повышенной угрозе атаки.

По состоянию на 22:30 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © alerts.in.ua

Напомним, Россия атакует Киев «Шахедами» в середине дня. Воздушная тревога в Киевской области 2 сентября длилась почти пять часов — с девяти утра. В шесть вечера в область залетела следующая волна дронов, части из них — разведывательные.