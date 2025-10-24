ТСН в социальных сетях

Украина
556
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Дарья Щербак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве и ряде областей Украины 24 октября раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.

Об этом сообщили в КГГА.

В ПС Украины отметили, что БПЛА севернее Броваров, курсом на Киев.

  • БпЛА в Киевской области изменения курс на Черниговщину.

  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный.

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины постоянно меняют направление движения.

  • БпЛА по акватории Черного моря, курсом на Николаевщину.

Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также АР Крым.

Карта тревог / © Фото из открытых источников

Напомним, Россия 24 октября нанесла очередной удар по Харькову — на этот раз враг атаковал гражданское транспортное предприятие. В результате попадания вражеского БпЛА пострадали двое мужчин, они госпитализированы.

