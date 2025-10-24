В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая причина

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве и ряде областей Украины 24 октября раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.

Об этом сообщили в КГГА.

В ПС Украины отметили, что БПЛА севернее Броваров, курсом на Киев.

БпЛА в Киевской области изменения курс на Черниговщину.

БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный.

БпЛА на востоке Днепропетровщины постоянно меняют направление движения.

БпЛА по акватории Черного моря, курсом на Николаевщину.

Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также АР Крым.

Карта тревог / © Фото из открытых источников

Напомним, Россия 24 октября нанесла очередной удар по Харькову — на этот раз враг атаковал гражданское транспортное предприятие. В результате попадания вражеского БпЛА пострадали двое мужчин, они госпитализированы.