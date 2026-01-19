ТСН в социальных сетях

Украина
437
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая причина

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде областей в понедельник, 19 января, по состоянию на 9.50 объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения, сообщили Воздушные силы в Telegram.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления… Пуски УАБ на Харьковскую область», — говорится в сообщении.

Просим всех жителей регионов, где объявлена тревога, срочно последовать в укрытия гражданской защиты!

Напомним, ранее авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, почему Украина не может полностью перехватывать российскую баллистику.

