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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Раздается воздушная тревога

Раздается воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей 13 апреля раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

В воздушных силах Украины сообщили об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курска", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Киевской областях, а также в АР Крым.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля ВСУ уничтожили 932 670 российских оккупантов.

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