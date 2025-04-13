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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей 13 апреля раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
В воздушных силах Украины сообщили об угрозе баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения из Курска", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Киевской областях, а также в АР Крым.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля ВСУ уничтожили 932 670 российских оккупантов.