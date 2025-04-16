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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Воздушная тревога 16 апреля

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В столице Украины и ряде регионов 16 апреля в части областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно с карты тревог.

«Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!», — сообщили в ПС.

Затем Воздушные Силы предупредили об угрозе баллистики.

По состоянию на 16 апреля 13:55 воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Сумская;

  • Харьковская;

  • Полтавская;

  • Днепропетровская;

  • Кировоградская;

  • Запорожская;

  • Донецкая;

  • Луганская;

  • Винницкая;

  • Киевская и г. Киев;

  • Черкасская;

  • АР Крым.

Карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог

Напомним, Литва назвала дату, когда РФ может ударить по Украине с новой силой.

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