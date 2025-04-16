В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В столице Украины и ряде регионов 16 апреля в части областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно с карты тревог.

«Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!», — сообщили в ПС.

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Затем Воздушные Силы предупредили об угрозе баллистики.

По состоянию на 16 апреля 13:55 воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Сумская;

Харьковская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Винницкая;

Киевская и г. Киев;

Черкасская;

АР Крым.

Карта воздушных тревог

Напомним, Литва назвала дату, когда РФ может ударить по Украине с новой силой.