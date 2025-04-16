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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.
В столице Украины и ряде регионов 16 апреля в части областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.
Об этом стало известно с карты тревог.
«Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!», — сообщили в ПС.
Затем Воздушные Силы предупредили об угрозе баллистики.
По состоянию на 16 апреля 13:55 воздушная тревога объявлена в следующих областях:
Сумская;
Харьковская;
Полтавская;
Днепропетровская;
Кировоградская;
Запорожская;
Донецкая;
Луганская;
Винницкая;
Киевская и г. Киев;
Черкасская;
АР Крым.
Напомним, Литва назвала дату, когда РФ может ударить по Украине с новой силой.