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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей Украины 6 мая раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
В воздушных силах Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Киевской областях, а также в АР Крым.
Напомним, силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1430 российских кафиров, а также уничтожили три танка и более 60 артсистем противника.