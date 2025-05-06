В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Раздается воздушная тревога 6 мая / © ТСН.ua

Реклама

В Киеве и ряде областей Украины 6 мая раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

В воздушных силах Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Реклама

Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Киевской областях, а также в АР Крым.

© Карта войны в Украине

Напомним, силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1430 российских кафиров, а также уничтожили три танка и более 60 артсистем противника.