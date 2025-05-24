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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей Украины 24 мая раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
«Угроза применения враждебных БПЛА», — говорится в сообщении.
В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе применения баллистики с северо-востока.
Воздушная тревога звучит в Черновицкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевских областях, а также АР Крым.
Напомним, на утро 24 мая ВСУ уничтожили 968 130 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных.