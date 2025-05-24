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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей Украины 24 мая раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

«Угроза применения враждебных БПЛА», — говорится в сообщении.

В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе применения баллистики с северо-востока.

Воздушная тревога звучит в Черновицкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевских областях, а также АР Крым.

Напомним, на утро 24 мая ВСУ уничтожили 968 130 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных.

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