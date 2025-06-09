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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Армия РФ может ударить баллистикой по Украине, так что следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 10:22 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черкасская
Черниговская
Кировоградская
Напомним, утром 9 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза запуска "Кинжалов".
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы информировали о запуске россиянами гиперзвуковых ракет "Кинжал". Военные заявили о запуске ракет курсом в Ровенскую область.