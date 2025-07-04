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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей Украины 4 июля раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

«Угроза применения враждебных БПЛА», — говорится в сообщении.

В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БПЛА.

«Киев, Чернигов — угроза применения врагом ударных», — говорится в сообщении.

Также в ПС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Харьковскую область с востока.

Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевских областях, а также АР Крым.

Напомним, по состоянию на утро 4 июля ВСУ уничтожили 1024210 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных.

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