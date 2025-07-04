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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей Украины 4 июля раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
«Угроза применения враждебных БПЛА», — говорится в сообщении.
В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БПЛА.
«Киев, Чернигов — угроза применения врагом ударных», — говорится в сообщении.
Также в ПС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Харьковскую область с востока.
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевских областях, а также АР Крым.
Напомним, по состоянию на утро 4 июля ВСУ уничтожили 1024210 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных.