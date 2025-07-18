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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Тревога

Тревога

В Киеве 18 июля раздается воздушная тревога. Из-за угрозы ударных БпЛА.

Об этом сообщили в КМВА.

«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вблизи столицы уже работает ПВО.

В Воздушных Силах Украины о вражеских БпЛА к вам с северо-востока.

Также по информации ПС:

  • БпЛА на севере и западе Сумской области, курс — юго-западный/южный;

  • Несколько десятков БПЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;

  • БпЛА на севере и в центре Полтавщины, курс — юго-западный;

  • БПЛА на севере Киевщины, курс — западный/юго-западный;

  • БпЛА мимо г.Запорожья на западе, курс — северо-западный;

  • БпЛА на Сумы с западного направления.

Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской областях, а также АР Крым.

Тревога в Украине / © Фото из открытых источников

Тревога в Украине / © Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 18 июля ВСУ уничтожили 1039830 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных.

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