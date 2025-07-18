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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве 18 июля раздается воздушная тревога. Из-за угрозы ударных БпЛА.
Об этом сообщили в КМВА.
«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вблизи столицы уже работает ПВО.
В Воздушных Силах Украины о вражеских БпЛА к вам с северо-востока.
Также по информации ПС:
БпЛА на севере и западе Сумской области, курс — юго-западный/южный;
Несколько десятков БПЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;
БпЛА на севере и в центре Полтавщины, курс — юго-западный;
БПЛА на севере Киевщины, курс — западный/юго-западный;
БпЛА мимо г.Запорожья на западе, курс — северо-западный;
БпЛА на Сумы с западного направления.
Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской областях, а также АР Крым.
Напомним, по состоянию на утро 18 июля ВСУ уничтожили 1039830 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных.