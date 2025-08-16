- Дата публикации
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Объявлена угроза баллистических ударов в столице и ряде областей.
Киев и ряд областей в субботу, 16 августа, по состоянию на 16.05 охватила масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — говорится в сообщении ПС.
Напомним, ранее майор ВСУ назвал даты, когда Россия может возобновить массированные удары по Украине.