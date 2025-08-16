ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1655
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Объявлена угроза баллистических ударов в столице и ряде областей.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Киев и ряд областей в субботу, 16 августа, по состоянию на 16.05 охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — говорится в сообщении ПС.

Напомним, ранее майор ВСУ назвал даты, когда Россия может возобновить массированные удары по Украине.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie