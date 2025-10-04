В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!», — говорится в сообщении.

Реклама

Скоростная цель на Черниговщину! Юго-восточное направление!

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Произошло попадание в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. В результате обстрела пострадало не менее 30 человек, среди них есть дети.