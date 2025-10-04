- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.
В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!», — говорится в сообщении.
Скоростная цель на Черниговщину! Юго-восточное направление!
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Произошло попадание в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. В результате обстрела пострадало не менее 30 человек, среди них есть дети.