Киев и все регионы Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

В четверг, 6 ноября, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом стало известно из карты тревог.

В 16:40 Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К. Стоит отметить, что именно этот тип самолета является носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Реклама

«ВНИМАНИЕ. Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — написали в ПС.

Напомним, в ночь на 6 ноября враг массированно атаковал город Каменское в Днепропетровской области беспилотниками. Пострадали восемь человек. К сожалению, известно о гибели одного мужчины, его тело спасатели достали из-под завалов.