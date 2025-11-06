ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

Киев и все регионы Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Пройдите в ближайшее укрытие.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В четверг, 6 ноября, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом стало известно из карты тревог.

В 16:40 Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К. Стоит отметить, что именно этот тип самолета является носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

«ВНИМАНИЕ. Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — написали в ПС.

Напомним, в ночь на 6 ноября враг массированно атаковал город Каменское в Днепропетровской области беспилотниками. Пострадали восемь человек. К сожалению, известно о гибели одного мужчины, его тело спасатели достали из-под завалов.

Дата публикации
Количество просмотров
299
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie