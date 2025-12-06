ТСН в социальных сетях

Украина
634
2 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Утром 6 декабря в Киеве и других регионах раздается воздушная тревога.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В столице Украины и ряде регионов 6 декабря объявлена воздушная тревога.

Об этом стало известно из карты тревог.

В 11:19 были зафиксированы скоростные цели на Сумской области, которые двигались в направлении Полтавщины. Уже через несколько минут Воздушные Силы обратились к жителям Полтавы с призывом срочно перейти в укрытие.

Около 11:26 сообщили о применении управляемых авиабомб (КАБов) по Сумской области. В 11:31 появилась информация о крылатой ракете, которая летит в сторону Кременчуга

Мониторинговые каналы в 11:20 сообщили об угрозе возможных пусков из Курской области РФ. Первоначально речь шла о баллистических ракетах, однако впоследствии уточнили: в воздухе по меньшей мере три крылатые ракеты «Искандер-М», направленные в сторону Ахтырки и далее — Диканьки.

В 11:24 появилось предупреждение о группе крылатых ракет, направляющихся в Полтаву. По данным мониторинговых ресурсов, по меньшей мере пять ракет движутся в направлении Кобеляков и далее — в Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Впоследствии стало известно о трех ракетах на направлении к Знаменке. Через несколько минут под угрозой оказалась и Александрия — там зафиксировали движение трех ракет. В 11:37 сообщили, что группа крылатых ракет направляется дальше на Кропивницкий. В 11:43 мониторы сообщили о 2 крылатых ракетах в Кировоградской области, летящих в сторону Винницкой области.

По состоянию на 6 декабря 11:29 воздушная тревога объявлена в таких областях:

  • Сумская;

  • Харьковская;

  • Полтавская;

  • Днепропетровская;

  • Кировоградская;

  • Запорожская;

  • Донецкая;

  • Луганская;

  • Винницкая;

  • Киевская и г. Киев;

  • Черкасская;

  • Хмельницкая;

  • Ровенская;

  • Житомирская

  • АР Крым.

Карта воздушных тревог / © alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия осуществила масштабную атаку по ряду регионов Украины, использовав ударные дроны «Шахед», а также баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты типа «Кинжал». Атаки были направлены прежде всего на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

