В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

В Киеве и ряде областей в четверг, 26 февраля, в 6:54 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

«Ракетная опасность из-за пусков ракет Х-22 с севера! Пуски ракет из Брянской области РФ на Черниговщину!» — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, как отмечают в ПС, существует угроза вражеских дронов.

«Еще несколько вражеских ударных БпЛА с востока по направлению к Виннице», — говорится в сообщении.

Напомним, среди ночи 26 февраля российская армия нанесла удары по Киеву. В нескольких районах столицы произошло разрушение.