ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
716
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Ракетная опасность из-за пусков ракет Х-22 с севера, кроме того, угроза беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей в четверг, 26 февраля, в 6:54 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

«Ракетная опасность из-за пусков ракет Х-22 с севера! Пуски ракет из Брянской области РФ на Черниговщину!» — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ПС, существует угроза вражеских дронов.

«Еще несколько вражеских ударных БпЛА с востока по направлению к Виннице», — говорится в сообщении.

Напомним, среди ночи 26 февраля российская армия нанесла удары по Киеву. В нескольких районах столицы произошло разрушение.

Дата публикации
Количество просмотров
716
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie