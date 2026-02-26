- Дата публикации
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Ракетная опасность из-за пусков ракет Х-22 с севера, кроме того, угроза беспилотников.
В Киеве и ряде областей в четверг, 26 февраля, в 6:54 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
«Ракетная опасность из-за пусков ракет Х-22 с севера! Пуски ракет из Брянской области РФ на Черниговщину!» — говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечают в ПС, существует угроза вражеских дронов.
«Еще несколько вражеских ударных БпЛА с востока по направлению к Виннице», — говорится в сообщении.
Напомним, среди ночи 26 февраля российская армия нанесла удары по Киеву. В нескольких районах столицы произошло разрушение.