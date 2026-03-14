В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.
В столице Украины и ряде регионов 14 марта объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.
Об этом стало известно из карты тревог.
«Угроза применения баллистического вооружения», — сообщили в ПС.
По состоянию на 14 марта 13:03 воздушная тревога объявлена в таких областях:
Сумская;
Харьковская;
Полтавская;
Черниговская;
Черкасская;
Днепропетровская;
Кировоградская;
Запорожская;
Донецкая;
Луганская;
Киевская и г. Киев;
АР Крым.
Массированная атака 14 марта — последние новости
Напомним, в ночь на 14 марта российская армия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. В результате ударов в регионе погибли четыре человека.
Сначала оккупанты запустили ударные беспилотники, а ближе к утру применили гиперзвуковые и баллистические ракеты. Также пострадала инфраструктура украинской железной дороги.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, главной целью врага была энергетическая инфраструктура Киевщины.
В Воздушных силах сообщили, что всего радиотехническими войсками зафиксировано 498 средств воздушного нападения. По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника различных типов.
Из-за российских ударов часть регионов Украины переходит на аварийные отключения электроэнергии. После атаки без света остались потребители в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.